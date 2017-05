Bolsa japonesa recua com iene forte, mas SoftBank reduz perdas

Tóquio – O índice Nikkei do Japão recuou nesta terça-feira, com o mercado pressionado pelo iene mais forte, apesar do avanço do SoftBank ajudar reduzir as perdas.

O Nikkei recuou 0,02 por cento, para 19.677 pontos. Ele atingiu 19.570 pontos na mínima com o fortalecimento do iene contra o dólar, devido à incerteza política na Europa.

O papel do SoftBank subiu 2,84 por cento após notícias de que a ARM Holdings, que ele controla, anunciou novo projeto de chip.

O índice MSCI, que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, tinha queda de 0,14 por cento às 7:30 (horário de Brasília).

Os mercados da China, de Hong Kong e de Taiwan ficaram fechados para feriado nesta terça-feira.

. Em Tóquio, o índice Nikkei recuou 0,02 por cento, a 19.677 pontos.

. Em Hong Kong, o índice HANG SENG não abriu.

. Em Xangai, o índice SSEC não operou.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, permaneceu fechado.

. Em Seul, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,39 por cento, a 2.343 pontos.

. Em Taiwan, o índice TAIEX não abriu.

. Em Cingapura, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,30 por cento, a 3.204 pontos.

. Em Sydney o índice S&P/ASX 200 avançou 0,19 por cento, a 5.717 pontos.