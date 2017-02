Bolsa dos EUA fecha quase estável com preocupação sobre Trump

Nova York – Os índices acionários dos Estados Unidos encerraram com poucas variações nesta quinta-feira, conforme o recente rali seguiu estagnado após os últimos comentários do presidente Donald Trump sobre comércio e as políticas que irá adotar.

O Dow Jones caiu 0,03 por cento, a 19.884 pontos, enquanto o S&P 500 ganhou 0,06 por cento, a 2.280 pontos. O Nasdaq recuou 0,11 por cento, a 5.636 pontos.

O S&P foi negociado no nível de seis semanas atrás, perdendo força à medida que os investidores focam nas políticas adotas por Trump, como a restrição de viagens aos EUA e a renegociação de acordos comerciais.

Os mercados haviam subido acentuadamente após a eleição de Trump em 8 de novembro por expectativas de que cortes de impostos, desregulação e estímulo fiscal iriam acelerar o crescimento econômico.

“O mercado só havia considerado as potenciais políticas positivas, como cortes de impostos”, disse o estrategista de investimentos da MV Financial em Bethesda, em Maryland, Arian Vojdani.

“Agora estamos vendo possíveis evidências protecionistas e populistas assumir as atenções. Isso pode ser ruim para a economia mundial e é por isso que os mercados estão recuando.”