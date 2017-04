Bolsa de Xangai tem melhor dia em 8 meses com nova zona econômica

Xangai / Hong Kong – Os mercados acionários da China avançaram nesta quarta-feira, com o índice de Xangai registrando seu melhor dia em oito meses, com os investidores comemorando a decisão de Pequim de lançar uma nova zona econômica na província de Hebei.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 1,38 por cento, enquanto o índice de Xangai teve alta de 1,48 por cento.

A China aprovou no sábado uma nova zona econômica especial, descrita como “um projeto de mil anos” na província altamente poluída de Hebei para se concentrar na construção de conglomerados de empresas de alta tecnologia e inovação e assumir algumas funções de Pequim.

“A forma como eles apresentam isso deixa muito espaço para a imaginação, em termos de investimento futuro”, disse o analista da Kaiyuan Securities Tian Weidong.

Tian identificou vários setores além do imobiliário que se beneficiarão do plano, incluindo ações relacionadas aos setores ambiental e de infraestrutura.

A alta dos mercados chineses ajudou a impulsionar o restante do mercado asiático, ainda que os investidores evitassem fazer grandes apostas antes da reunião entre os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da China, Xi Jinping, que começa na quinta-feira.

O índice MSCI, que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, tinha alta de 0,55 por cento às 7:40 (horário de Brasília), perto da máxima de 19 meses atingida no dia 30 de março.

. Em Tóquio, o índice Nikkei avançou 0,27 por cento, a 18.861 pontos.

. Em Hong Kong, o índice HANG SENG subiu 0,57 por cento, a 24.400 pontos.

. Em Xangai, o índice SSEC ganhou 1,48 por cento, a 3.270 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 1,38 por cento, a 3.503 pontos.

. Em Seul, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,01 por cento, a 2.160 pontos.

. Em Taiwan, o índice TAIEX registrou alta de 1,41 por cento, a 9.949 pontos.

. Em Cingapura, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,08 por cento, a 3.176 pontos.

. Em Sydney o índice S&P/ASX 200 avançou 0,34 por cento, a 5.876 pontos.