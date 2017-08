Bolsa de Xangai recua mas fecha 3° mês seguido em alta

Sydney / Xangai – O índice acionário de Xangai recuou nesta quinta-feira uma vez que os investidores deram uma pausa após a recente alta, mas ainda assim encerrou o terceiro mês consecutivo em alta graças aos resultados corporativos fortes que levaram os gestores de fundos a aumentar sua exposição às ações.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,32 por cento, enquanto o índice de Xangai teve queda de 0,08 por cento.

No mês, o CSI300 subiu 2,3 por cento, sendo esse o quarto mês consecutivo de alta, enquanto o SSEC avançou 2,7 por cento, no terceiro mês de avanço.

Os gerentes de fundos chineses aumentaram sua exposição às ações para os próximos três meses já que os principais índices superaram níveis de resistência e a confiança do mercado avançou diante de mais sinais de uma economia em expansão, mostrou uma pesquisa mensal da Reuters.

“Há um suporte fundamental para o SSEC ir acima de 3.300 pontos, mas é preciso haver uma consolidação adequada”, afirmou o analista da Shenwan Hongyuan Securities Gui Haoming.

Por sua vez, o índice MSCI, que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, tinha alta de 0,05 por cento às 7:50 (horário de Brasília).

O Nikkei do Japão subiu 0,72 por cento, para o melhor nível em duas semanas, ajudado pela queda do iene. Entretanto, o índice acumulou queda de 1,4 por cento no mês.

