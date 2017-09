Bolsa de Xangai recua após dados fracos da economia chinesa

Xangai / Tóquio – O índice de Xangai caiu nesta quinta-feira, recuando das máximas de 20 meses, após dados mostrarem que a segunda maior economia do mundo pode estar começando a perder força diante do aumento dos custos de empréstimos.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,33 por cento, enquanto o índice de Xangai teve queda de 0,38 por cento.

O investimento em ativos fixos, um dos principais responsáveis pelo crescimento da economia do país, cresceu 7,8 por cento nos primeiros oito meses do ano, o ritmo mais fraco desde dezembro de 1999 e desacelerando ante os 8,3 por cento entre janeiro a julho.

A produção industrial também decepcionou, avançando 6,0 por cento em agosto em relação ao ano anterior, o ritmo mais lento em nove meses, mostraram dados do departamento de estatística.

“Com condições monetárias mais apertadas ainda pressionando o crescimento do crédito, esperamos uma nova desaceleração da atividade econômica nos próximos trimestres”, disse a Capital Economics em nota.

Os dados da China também pressionaram o restante da região, com o índice MSCI, que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, recuando da máxima de 10 anos atingida na quinta-feira.

. Em Tóquio, o índice Nikkei recuou 0,29 por cento, a 19.807 pontos.

. Em Hong Kong, o índice HANG SENG caiu 0,42 por cento, a 27.777 pontos.

. Em Xangai, o índice SSEC perdeu 0,38 por cento, a 3.371 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, retrocedeu 0,33 por cento, a 3.829 pontos.

. Em Seul, o índice KOSPI teve valorização de 0,74 por cento, a 2.377 pontos.

. Em Taiwan, o índice TAIEX registrou alta de 0,20 por cento, a 10.553 pontos.

. Em Cingapura, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,29 por cento, a 3.220 pontos.

. Em Sydney o índice S&P/ASX 200 recuou 0,10 por cento, a 5.738 pontos.