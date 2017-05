Bolsa de Xangai fecha na mínima em quase 7 meses

Xangai/Tóquio – Os mercados acionários da China ampliaram as perdas nesta segunda-feira, com o índice de Xangai encerrando no nível mais baixo desde meados de outubro diante do aprofundamento dos receios dos investidores sobre o aperto regulamentário.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,74 por cento, enquanto o índice de Xangai teve queda de 0,85 por cento.

O índice de start-ups ChiNext recuou 1,6 por cento, na mínima de 20 meses, com as expectativas de uma oferta acelerada de ações pressionando as empresas pequenas.

Analistas dizem que os investidores estão preocupados com o fato de que o aumento dos esforços regulatórios para evitar os riscos sistêmicos em busca de manter a segurança financeira possa prejudicar o crescimento econômico.

No restante da região, os mercados avançaram em meio ao alívio dos investidores depois que o centrista Emmanuel Macron conquistou confortavelmente a vitória na eleição presidencial francesa.

O índice MSCI, que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, tinha alta de 0,79 por cento às 7:52 (horário de Brasília), interrompendo sequência de três dias de quedas.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 2,31 por cento, a 19.895 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,41 por cento, a 24.577 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,85 por cento, a 3.076 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,74 por cento, a 3.357 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 2,30 por cento, a 2.292 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,38 por cento, a 9.937 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,22 por cento, a 3.236 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,59 por cento, a 5.870 pontos.