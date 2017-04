Bolsa de Tóquio sobe mais de 1% pelo 4º pregão consecutivo

São Paulo – A Bolsa de Tóquio fechou com ganho superior a 1% pelo quarto pregão consecutivo nesta quarta-feira, o que não acontecia desde meados de 2013, em meio à continuidade do apetite por risco na capital japonesa e da fraqueza recente do iene frente ao dólar.

O índice Nikkei subiu 1,1%, encerrando os negócios a 19.289,43 pontos.

A valorização em Tóquio veio após o bom desempenho dos mercados acionários de Nova York, que ontem foram impulsionados por balanços corporativos positivos e por expectativas de que o presidente dos EUA, Donald Trump, apresente um plano de reforma tributária nesta quarta.

Operadores também se posicionaram antes da reunião de política monetária do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês), que começa hoje e será concluída nesta quinta-feira.

Não há expectativas de mudanças na política atual, mas o comunicado do BC japonês vai ser acompanhado de perto.

Com informações da Dow Jones Newswires.