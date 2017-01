Bolsa de Tóquio sobe e mercados chineses fecham com feriado

Cingapura / Xangai – O principal índice asiático apresentou fraqueza nesta sexta-feira, em um pregão de volume reduzido com muitos mercados fechados devido ao feriado de Ano Novo Lunar.

O índice MSCI, que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, tinha queda de 0,11 por cento às 7:43 (horário de Brasília), mas caminhava para encerrar a semana com alta de 1,85 por cento.

O índice japonês Nikkei fechou com alta de 0,34 por cento, com a confiança sendo impulsionada pelo fortalecimento do dólar ante o iene diante do otimismo sobre as perspectivas econômicas dos Estados Unidos.

Mas os ganhos foram limitados pelas preocupações com as políticas protecionistas do presidente norte-americano, Donald Trump. Na semana, o Nikkei acumulou ganhos de 1,7 por cento.

Os mercados chineses não operaram pelo feriado do Ano Novo Lunar, e vão reabrir em 3 de fevereiro. O mercado acionário de Hong Kong ficou praticamente estável nesta sexta-feira, quando o pregão fechou ao meio-dia (horário local).

. Em Tóquio, o índice Nikkei avançou 0,34 por cento, a 19.467 pontos.

. Em Hong Kong o índice HANG SENG caiu 0,06 por cento, a 23.360 pontos.

. Em Xangai, o índice SSEC não operou.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, permaneceu fechado.

. Em Seul, o índice KOSPI não abriu.

. Em Taiwan, o índice TAIEX não operou.

. Em Cingapura, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,43 por cento, a 3.064 pontos.

. Em Sydney o índice S&P/ASX 200 avançou 0,75 por cento, a 5.713 pontos.