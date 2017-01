Bolsa de Seul inicia ano estável com principais mercados fechados

SEUL – Os mercados sul-coreanos e o won iniciaram 2017 com fraqueza nesta segunda-feira, dia em que os principais mercados globais estão fechados e com os investidores aguardando a divulgação da ata da reunião do Federal Reserve, banco central norte-americano.

O índice KOSPI da Coreia do Sul terminou o dia com variação negativa de 0,01 por cento, a 2.026 pontos. Ele acumulou alta de 3,3 por cento em 2016, seu melhor desempenho anual desde 2012.

O won sul-coreano foi cotado em 1.208 por dólar, praticamente estável ante o fechamento de quinta-feira de 1.207 por dólar. Diante de um dólar forte, a moeda se depreciou 2,9 por cento em 2016, seu terceiro ano consecutivo de quedas.

O índice MSCI, que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, tinha queda de 0,27 por cento às 7:37 (horário de Brasília).