Bolsa de Paris tem máxima de 9 anos puxada por balanços

Londres – A bolsa da França atingiu a máxima de 9 anos nesta quarta-feira, ajudado pelo avanço nas ações da Kering depois de o grupo de luxo ter registrado fortes vendas, enquanto os principais índices acionários europeus ficaram perto da máxima de 20 meses.

O índice FTSEurofirst 300 subiu 0,4 por cento, a 1.526 pontos, enquanto o índice pan-europeu STOXX 600 ganhou 0,47 por cento, a 389 pontos.

Os ganhos do STOXX foram sustentados pelas ações dos setores de luxo e financeiro, com uma onda de resultados que superaram as expectativas do mercado.

O índice francês CAC 40 fechou com alta de 0,2 por cento, ampliando os ganhos desta semana depois que o centrista Emmanuel Macron avançou para o segundo turno da eleição presidencial francesa. As pesquisas apontam que ele deve vencer.

“Tivemos 25 por cento das empresas informando seus resultados e a maioria delas superou as estimativas”, disse o estrategista de ações do JP Morgan Emmanuel Cau.

A Kering teve alta de 9,74 por cento, atingindo nova máxima recorde, após vendas inesperadamente fortes no primeiro trimestre da Gucci e da Yves Saint Laurent terem ajudado a empresa a superar as previsões do mercado.

Os bancos regionais também ajudaram no avanço dos mercados europeus depois que o Standard Chartered também apresentou resultados robustos, com o lucro dobrando no primeiro trimestre.

Em Londres, o índice Financial Times avançou 0,18 por cento, a 7.288 pontos.

Em Frankfurt, o índice DAX subiu 0,05 por cento, a 12.472 pontos.

Em Paris, o índice CAC-40 ganhou 0,19 por cento, a 5.287 pontos.

Em Milão, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,15 por cento, a 20.836 pontos.

Em Madri, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,18 por cento, a 10.763 pontos.

Em Lisboa, o índice PSI20 valorizou-se 0,17 por cento, a 5.054 pontos.

(*Texto corrigido às 16h19: título original tinha erro, a máxima foi de 9 anos e não meses)