Bolsa da China tem máxima de 1 ano e meio com inclusão de ações

Xangai / Sydney – O índice de blue-chips da China reverteu a queda inicial e fechou na máxima de um ano e meio nesta quarta-feira, com os investidores comprando ações de consumo depois que o MSCI adicionou algumas grandes empresas chinesas a um de seus principais índices para investidores globais.

O índice de Xangai teve alta de 0,52 por cento. Já o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 1,17 por cento, revertendo a tomada de lucros na sessão e atingindo 3.587,96 pontos, nível de fechamento mais alto desde 31 de dezembro de 2015.

No começo da sessão não houve muita reação ao anúncio do MSCI, com os operadores dizendo que uma decisão favorável já tinha sido precificada, mas um coro de respostas positivas de corretoras e gerentes de fundos pareceu atrair mais fundos para as blue-chips no restante da sessão.

“Acreditamos que a inclusão das ações ‘A’ ao MSCI dará um impulso significativo ao mercado acionário da China no longo prazo”, disse a presidente para Ásia-Pacífico do UBS, Kathryn Shih.

Entretanto, no restante da região a nova queda nos preços do petróleo para as mínimas de sete meses afastava os investidores, ofuscando a decisão do MSCI.

O índice MSCI, que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, tinha queda de 0,81 por cento às 7:35 (horário de Brasília).

. Em Tóquio, o índice Nikkei recuou 0,45 por cento, a 20.138 pontos.

. Em Hong Kong, o índice HANG SENG caiu 0,57 por cento, a 25.694 pontos.

. Em Seul, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,49 por cento, a 2.357 pontos.

. Em Taiwan, o índice TAIEX registrou alta de 0,24 por cento, a 10.349 pontos.

. Em Cingapura, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,89 por cento, a 3.201 pontos.

. Em Sydney o índice S&P/ASX 200 recuou 1,59 por cento, a 5.665 pontos.