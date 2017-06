Bolsa da China atinge máxima de 18 meses com decisão do MSCI

Xangai / Cingapura – As blue-chips da China ampliaram os ganhos nesta quinta-feira e chegaram a nova máxima de 18 meses diante da animação com a decisão do MSCI de incluir as ações do país em seu índice, mas a maior parte dos ganhos foi devolvida no final do dia com os investidores realizando lucros e a fraqueza nas empresas menores afetando a confiança.

O índice de Xangai teve queda de 0,29 por cento. Já o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,06 por cento.

Entretanto, o interesse em blue-chips enfraqueceu a demanda pelas ações pequenas, que já haviam caído com força. O índice de start-up ChiNext recuou 1,4 por cento.

Investidores continuaram a ser atraídos por ações que potencialmente irão se beneficiar da inclusão no Índice de Mercados Emergentes do MSCI.

A maioria do restante dos mercados da região apresentou ganhos. O índice MSCI, que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, tinha alta de 0,41 por cento às 7:01 (horário de Brasília).

. Em Tóquio, o índice Nikkei recuou 0,14 por cento, a 20.110 pontos.

. Em Hong Kong, o índice HANG SENG caiu 0,08 por cento, a 25.674 pontos.

. Em Seul, o índice KOSPI teve valorização de 0,54 por cento, a 2.370 pontos.

. Em Taiwan, o índice TAIEX registrou alta de 0,48 por cento, a 10.399 pontos.

. Em Cingapura, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,43 por cento, a 3.215 pontos.

. Em Sydney o índice S&P/ASX 200 avançou 0,71 por cento, a 5.705 pontos.