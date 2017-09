Bolsa chinesa atinge máxima de 20 meses apesar de teste coreano

Xangai / Sydney – Os principais índices acionários da China encerraram na máxima de 20 meses nesta segunda-feira, apesar das elevadas tensões geopolíticas, uma vez que os investidores minimizaram o impacto no longo prazo sobre os mercados acionários do último teste nuclear da Coreia do Norte.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,4 por cento, enquanto o índice de Xangai teve alta de 0,38 por cento.

A Coreia do Norte realizou seu sexto e mais potente teste nuclear no domingo, e o país afirmou se tratar de uma bomba de hidrogênio avançada para um míssil de longo alcance, provocando a ameaça de uma resposta militar “maciça” dos Estados Unidos se o país ou seus aliados forem ameaçados.

Mas os mercados de ações chineses, que no passado ignoraram o que se passa na península coreana, continuaram calmos.

“O teste nuclear da Coreia do Norte pode influenciar o apetite por risco no curto prazo, mas em nossa opinião não terá um impacto duradouro no mercado de ações A”, escreveu a corretora Essence Securities em relatório.

Mas o teste e as notícias de que Pyongyang estaria se preparando para outro lançamento de míssil provocaram uma busca por ativos mais seguros no restante dos mercados.

O índice MSCI, que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, tinha queda de 0,74 por cento às 7:34 (horário de Brasília).

. Em Tóquio, o índice Nikkei recuou 0,93 por cento, a 19.508 pontos.

. Em Hong Kong, o índice HANG SENG caiu 0,76 por cento, a 27.740 pontos.

. Em Xangai, o índice SSEC ganhou 0,38 por cento, a 3.379 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,40 por cento, a 3.845 pontos.

. Em Seul, o índice KOSPI teve desvalorização de 1,19 por cento, a 2.329 pontos.

. Em Taiwan, o índice TAIEX registrou baixa de 0,24 por cento, a 10.569 pontos.

. Em Cingapura, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 1,41 por cento, a 3.230 pontos.

. Em Sydney o índice S&P/ASX 200 recuou 0,39 por cento, a 5.702 pontos.