Bolsa atinge o maior valor de mercado da história

São Paulo — O valor de mercado da bolsa brasileira chegou a 2,78 trilhões de reais na última terça-feira — a maior marca alcançada na história, segundo a provedora de informações financeiras Economatica, que analisa desde 2002 o comportamento da bolsa.

O aumento do valor foi influenciado pela decisão do governo de se desfazer do controle da Eletrobras. O processo de desestatização, que será detalhado nos próximos dias, agradou aos investidores e, apenas ontem, a estatal de energia elétrica ganhou 9,12 bilhões de reais em valor de mercado. No dia, as ações da companhia subiram até 49%.

Com o mercado mais otimista, o Ibovespa subiu 2,01%, a 70.011 pontos, no maior patamar de fechamento desde 19 de janeiro de 2011, quando encerrou a 70.058 pontos. A alta acumulada em 12 meses do índice já chega a 21%.

Evolução

Antes do episódio desta semana, o maior valor de mercado atingido pela Bolsa foi de 2,61 trilhões de reais, em setembro de 2014.