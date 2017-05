Bolsa afunda 2% e dólar bate R$ 3,12 com crise de Trump

São Paulo – O Ibovespa registrava perdas de 2,13% na tarde desta quarta-feira. O principal índice da Bolsa marcava na casa dos 67 mil pontos.

Já o dólar interrompe a sequência de queda dos últimos dias e registrava valorização de 1% sendo negociado em 3,12 reais.

O mercado acompanha o cenário externo de olho em Donald Trump, presidente dos Estados Unidos.

A cautela no exterior ganhou força após notícias de que Trump teria pedido ao então diretor do FBI, James Comey, para encerrar investigação sobre as ligações entre o ex-conselheiro de segurança nacional da Casa Branca Michael Flynn e a Rússia.

Diante deste cenário, o receio dos investidores é que o presidente americano não consiga implementar seus planos econômicos e tributários.

Entre as empresas listadas no Ibovespa, apenas a Qualicorp registrava ganhos, de 2%. Já na ponta negativa os destaques são Marfrig, com queda de 4,74% e Embraer, com baixa de 4,62%.

Bolsas nos EUA

Nos Estados Unidos, as bolsas operam em baixa também refletindo a preocupação dos investidores com a turbulência política envolvendo Trump.

Por volta das 16h (horário em Brasília), o Dow Jones caía 1,52%, na casa dos 20.661,14 pontos.

Já o S&P 500 registrava queda de 1,60%, na casa dos 2.364,06 pontos. O Nasdaq também tinha baixa de 1,60%, com 5.601,77 pontos.