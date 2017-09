Blau Farmacêutica negocia IPO com bancos, dizem fontes

São Paulo – A Blau Farmacêutica está trabalhando com bancos uma oferta pública inicial de ações (IPO) destinada a arrecadar recursos para acelerar expansão em toda a América Latina, disseram três pessoas familiarizadas com o assunto.

A Blau discutiu a operação com as unidades de banco de investimento do Itaú Unibanco, Safra e Morgan Stanley, entre outros, de acordo com as fontes. Nem a Blau nem os bancos decidiram um cronograma para o negócio, que depende das condições de mercado, acrescentaram.

Uma porta-voz da Blau, que é controlada pelo presidente-executivo Marcelo Hahn, recusou-se a comentar, assim como Itaú e Morgan Stanley. Assessores de imprensa do Safra não tinham um comentário imediato.

A busca de recursos de investidores pela Blau mostra como os negócios farmacêuticos estão ganhando força em uma região onde a demanda por medicamentos está aumentando. Os investidores de biotecnologia estão arrecadando dinheiro em mercados de ações em um esforço para transformar suas companhias em produtoras de especialidades farmacêuticas.

Em julho, o Grupo Biotoscana, sediado na Colômbia, e acionistas, arrecadou 1,34 bilhão de reais (427 milhões de dólares) em um IPO de São Paulo. Em março, a Biomm arrecadou cerca de 30 milhões de reais em uma oferta subsequente.

Nos 12 meses até julho, houve 21 fusões e aquisições relacionadas à indústria farmacêutica na América Latina e no Caribe, juntamente com dois IPO farmacêuticos regionais e duas ofertas subsequentes que arrecadaram quase 1 bilhão de dólares no mesmo período, de acordo com dados da Thomson Reuters.

Fundada há cerca de três décadas, a Blau obteve lucro líquido de 28,7 milhões de reais no ano passado e teve lucro operacional de 65 milhões de reais, com receita de 431 milhões de reais. O lucro cresceu 30 por cento em relação a 2015, de acordo com as demonstrações financeiras publicadas pela Blau. A companhia produz medicamentos para tratamento de câncer e outros como antibióticos e antivirais.

Com sede em Cotia (SP), a Blau desenvolveu mais de 100 tipos diferentes de medicamentos. Atualmente, a Blau possui unidades na Argentina, no Chile, na Colômbia, no Peru e no Uruguai e está prestes a abrir uma operação no México.

A Blau também exporta medicamentos para Iêmen, Azerbaijão, Malásia e Paquistão, entre vários países asiáticos e do Oriente Médio.