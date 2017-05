BlackRock reduz participação acionária na Petrobras

Rio de Janeiro – A Petrobras afirmou nesta sexta-feira que a BlackRock alienou ações preferenciais emitidas pela empresa e em 18 de maio passou a gerir participação acionária inferior a 5 por cento da classe de ações, deixando de se qualificar como detentora de participação acionária relevante na estatal.

Em comunicado ao mercado, a Petrobras informou que as participações societárias detidas pela BlackRock alcançaram, de forma agregada, 236.160.949 ações preferenciais e 21.159.865 American Depositary Receipts (ADRs), representativos de ações preferenciais, totalizando 278.480.679 ações preferenciais.

Dessa forma, a BlackRock passou a deter aproximadamente 4,97 por cento do total de ações preferenciais emitidas pela companhia, além de instrumentos financeiros derivativos referenciados em ações preferenciais com liquidação financeira, representando aproximadamente 0,006 por cento do total de ações preferenciais.