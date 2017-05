Bitcoin ultrapassa barreira dos 1500 dólares pela primeira vez

São Paulo — Pela primeira vez, a bitcoin atingiu a marca dos 1500 dólares. Na manhã desta quinta-feira, a moeda virtual chegou a ser cotada a 1544,43 dólares, após subir quase 3%.

Só nos últimos 15 dias, a bitcoin valorizou mais de 30%. No ano, a valorização é de 63%.

A explicação da alta recente pode estar em um pico de negociações no Japão, no aumento do interesse dos investidores por outras criptomoedas, como o ether, e na expectativa da aprovação do primeiro ETF atrelado à moeda nos Estados Unidos.

Em março, a SEC (órgão que regula o mercado norte-americano) rejeitou, pela segunda vez, um pedido parecido. “A comissão acredita que mercados significativos de bitcoin não são regulados”, disse.

Criada em 2009 por programadores anônimos, a bitcoin é diferente de moedas como o real ou o dólar por não ser emitida por um Banco Central, mas sim controlada por um software.

Em 2014, a moeda digital sofreu uma forte desvalorização, mas retomou sua popularidade nos anos seguintes.