Bitcoin supera US$ 1.000 pela primeira vez em 3 anos

Londres – A moeda digital bitcoin abriu 2017 avançando para acima de 1.000 dólares pela primeira vez em três anos no final do domingo, tendo superado todas as moedas correntes emitidas por bancos centrais com uma valorização de 125 por cento em 2016.

A Bitcoin – uma “criptomoeda” baseada na web que não tem autoridade central, confiando em milhares de computadores em todo o mundo que validam transações e adicionam novos bitcoins ao sistema – subiu 2,5 por cento, para 1.022 dólares na Bitstamp na Europa, cotação máxima desde dezembro de 2013.