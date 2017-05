Bitcoin bate novo recorde e encosta nos US$ 1500

São Paulo — A bitcoin atingiu um valor recorde nesta terça-feira. A moeda virtual, que desde o início da semana acumula ganhos de mais de 7%, chegou a valer 1481 dólares durante a manhã.

Alex Sunnarborg, analista do CoinDesk, disse ao site CNBC que um dos motivos para a alta de hoje é um pico de negociações no Japão. Nas últimas 24 horas, mais de 52% das negociações foram feitas no país.

Também pesa para a valorização da bitcoin o aumento do interesse dos investidores por novas criptomoedas, como o ether, que são compradas e vendidas em bitcoin.

Criada em 2009 por programadores anônimos, a bitcoin é diferente de moedas como o real ou o dólar por não ser emitida por um Banco Central, mas sim controlada por um software.

Em 2014, a moeda digital sofreu uma forte desvalorização, mas retomou sua popularidade nos anos seguintes.