Bitcoin atinge máxima recorde de US$2,4 mil

O preço da bitcoin atingiu nova máxima recorde nesta quarta-feira, superando 2,4 mil dólares, à medida que a demanda pela moeda digital aumentou com a criação de novos tokens para angariar fundos para startups usando a tecnologia blockchain.

O blockchain, tecnologia por trás do bitcoin, é um registro mantido por uma rede de computadores que pode seguir o movimento de qualquer ativo sem precisar de um regulador central.

A bitcoin superou 2,4 mil dólares na plataforma BitStamp. O preço da moeda mais do que duplicou neste ano até o momento.

Uma das principais razões para o domínio da bitcoin no mundo online, segundo especialistas em tecnologia e crimes digitais, é seu tamanho – o valor total de todas as bitcoins em circulação é mais do que dobro do mais próximo de centenas de rivais.

Além disso, uma grande parte do recente aumento da bitcoin é a elevação da demanda por outras moedas digitais vendidas nas chamadas “ofertas iniciais de moedas”, ou ICOs.

Sob as ICOs, startups no blockchain vendem seus tokens diretamente ao público para levantar capital sem qualquer controle regulamentar.