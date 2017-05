Bezos vendeu quase US$ 1 bi em ações da Amazon na última semana

São Paulo – Jeff Bezos, fundador e presidente da Amazon, vendeu 941 milhões de dólares em ações na última semana. O objetivo da venda seria para financiar a Blue Origin, sua empresa de transporte espacial.

Segundo informou o Business Insider, as vendas foram planejadas previamente por Bezos. Em 2016, ele fez duas grandes vendas, uma em maio e a outra em agosto, o que lhe rendeu 1,4 bilhão de dólares.

As ações da Amazon tem registrado forte valorização nos últimos anos. No ano passado, os papéis da companhia fecharam em alta de 42%. Já este ano, as ações acumulam valorização de 25%. Os papéis são negociados na casa dos 930 dólares.

Bezos tem 79,9 milhões de ações da Amazon, aproximadamente 17% dos papéis da companhia. O executivo é terceiro homem mais rico do mundo, ficando atrás apenas de Bill Gates e Amancio Ortega. A fortuna de Bezos é estimada em 80,6 bilhões de dólares.