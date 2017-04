BC perde R$ 1,240 bilhão com swap cambial em março

Brasília – Após lucro de R$ 2,102 bilhões com as operações de swap cambial em fevereiro, o Banco Central registrou perdas de R$ 1,240 bilhão no mês de março com essas operações pelo critério caixa. O número foi divulgado nesta quarta-feira, 5, pela autoridade monetária.

Pelo conceito de competência, houve perda de R$ 258 milhões no mês passado. O resultado pelo critério de competência inclui ganhos e perdas ocorridos no mês, independentemente da data de liquidação financeira. A liquidação financeira desse resultado (caixa) ocorre no dia seguinte, em D+1.

Segundo os dados, o BC obteve ganho de R$ 25,386 bilhões com a rentabilidade na administração das reservas internacionais. Nesse cálculo, entram ganhos e prejuízos com a correção cambial, a marcação a mercado e os juros.

Já o resultado líquido das reservas, que é a rentabilidade menos o custo de captação, ficou positivo em R$ 14,229 bilhões no mês.

O resultado das operações cambiais no período ficou positivo em R$ 13,971 bilhões. Atualmente, as reservas internacionais estão na casa de US$ 370 bilhões.

Ano

Em 2017 até 31 de março, o BC ainda tem lucro com swap e o montante soma R$ 5,977 bilhões pelo resultado caixa e R$ 4,874 bilhões pelo conceito competência.

Já a rentabilidade das reservas internacionais no ano está negativa em R$ 24,501 bilhões, com resultado líquido negativo de R$ 52,683 bilhões e operações cambiais negativas de R$ 47,809 bilhões.