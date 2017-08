BB liberará R$ 50 bi e tudo para você ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta terça-feira (29) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Banco do Brasil vai liberar até R$ 50 bi para concessões. De acordo com O Estado de S. Paulo, banco analisa liberar até R$ 50 bilhões em crédito para 18 projetos de infraestrutura, pois avalia que esse setor será o principal indutor de uma retomada mais sólida do crescimento econômico.

Ninguém tem trabalho em 15,2 milhões de lares. Segundo o Valor Econômico, no segundo trimestre deste ano, o Brasil tinha 15,2 milhões de lares onde ninguém trabalhava, 2,8 milhões a mais (22%) do que no mesmo período de 2014. Dado indica o quanto a recessão, cujo índice acumulado chegou a 7,5% nos últimos dois anos, atingiu duramente as famílias brasileiras.

Suspeição de Gilmar deve ir a plenário no STF. O Valor afirma que a ministra Cármen Lúcia deve levar ao julgamento do plenário o pedido da Procuradoria-Geral da República para que o ministro Gilmar Mendes seja considerado suspeito e afastado do processo contra o empresário Jacob Barata Filho, acusado de participar de esquema de pagamento de suborno a políticos e fraudes em contratos com empresas de transporte público.

Maia diz que é “muito bom” Janot contestar previdência de parlamentares. A Folha de São Paulo diz que Rodrigo Maia (DEM-RJ), comemora a iniciativa do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, de entrar com ação para contestar o plano de seguridade dos parlamentares.

Política e mundo

Governo edita novo decreto sobre reserva de cobre na Amazônia. Após as polêmicas que envolveram o decreto, o presidente Michel Temer decidiu revogá-lo e assinar um novo texto para “clarificar” a questão.

STF abre inquérito contra Serra a partir de delação da JBS. Joesley Batista disse ter repassado 7 milhões de reais em recursos não contabilizados para pagar despesas da campanha presidencial do tucano.

Janot entra com ação contra dispositivos da reforma trabalhista. Na sua visão, eles violam garantias constitucionais de amplo acesso à jurisdição ao impor maior restrição à gratuidade judiciária na Justiça do Trabalho.

Cármen Lúcia pede que Gilmar Mendes fale sobre suspeição. No pedido, a PGR cita que Gilmar foi padrinho de casamento da filha do empresário Jacob Barata Filho, a quem concedeu habeas corpus

Coreia do Norte dispara míssil sobre o Japão e aumenta tensões. O secretário de gabinete do Japão, Yoshihide Suga, disse que o míssil norte-coreano caiu no mar 1.180 quilômetros a leste do Cabo de Erimo, em Hokkaido.

Furacão Harvey se fortalece novamente perto do litoral do Texas. O Centro Nacional de Furacões ampliou a área de aviso de tempestade tropical a outras regiões da Louisiana, onde já se sentem os efeitos do ciclone.

Trump disse que espera que não seja necessário paralisar o governo. Em coletiva, Trump foi questionado se sua ameaça de paralisar o governo – caso suas propostas não sejam aprovadas pelo Congresso – mudaria após a destruição deixada pela Furacão Harvey.

Enquanto você desligou…

Superintendência do Cade quer reprovação de venda da Liquigás. Segundo o órgão do Cade, a operação geraria sobreposições elevadas de mercado na maioria dos estados analisados. Ultrapar disse que continuará buscando aprovação do Cade.

Leilão de descontratação de energia arrecada R$105,9 milhões. O certame teve como objetivo oferecer uma oportunidade para que empresas descontratem usinas que tiveram problemas e não conseguiram sair do papel nos últimos anos.

Banco Central tem resultado negativo de R$ 19,1 bi com reservas cambiais. O BC registrou de janeiro a junho deste ano resultado negativo de R$ 15,7 bilhões com operações com reservas internacionais e derivativos cambiais.

BNDESPar aprova migração da Suzano para o Novo Mercado. O conselho de administração da empresa aprovou a proposta de reforma do estatuto social para adaptá-lo às regras do Novo Mercado e a convocação de assembleias de acionistas para tratar da proposta

Agenda do dia

Nesta terça-feira, sai a Confiança do Consumidor dos Estados Unidos em agosto.