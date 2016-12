Bancos sustentam Ibovespa no azul em sessão com baixa liquidez

São Paulo – A bolsa paulista operava com seu principal índice no azul nesta segunda-feira, tendo as ações de bancos entre as principais influências positivas em sessão com liquidez ainda mais reduzida devido ao feriado nos Estados Unidos.

Às 10:44, o Ibovespa subia 0,59 por cento, a 58.279 pontos. O giro financeiro somava 110,07 milhões de reais.

As ações da Hypermarcas subiam 1,80 por cento, entre as maiores altas do Ibovespa, mantendo o tom positivo da sexta-feira, após a empresa confirmar a venda da unidade de produtos descartáveis para a belga Ontex.

Itaú Unibanco tinha ganhos de 0,77 por cento, entre as principais influências positivas do índice devido ao peso que os papéis têm em sua composição. Bradesco PN mostrava alta de 0,59 por cento.

Entre as poucas ações que trabalhavam no campo negativo nesta manhã estavam as da Estácio Participações, com queda de 1,10 por cento e as da Smiles, com baixa de 0,58 por cento.