Bancos ficaram ainda mais valiosos em 2016

São Paulo – O Bradesco e o Itaú Unibanco ficaram ainda mais valiosos no ano passado. Um levantamento realizado pela consultoria Economatica, a pedido de EXAME.com, aponta que o Bradesco ganhou 60,76 bilhões de reais no período, enquanto o Itaú ganhou 57,57 bilhões de reais.

Completa ainda o pódio, o Santander que ganhou 53,27 bilhões de reais de janeiro a dezembro do ano passado. O banco foi o que teve o segundo melhor desempenho na Bolsa na comparação com outros bancos. Para ter uma ideia, as ações ordinárias acumularam ganhos de 130,58% em 2016. Já para as units, o retorno na Bovespa foi de 95,18%.

Sobre o Banco do Brasil, o levantamento aponta que o banco ficou 37 bilhões de reais mais valioso. Atualmente, o valor de mercado do BB é de 78,22 bilhões de reais. Confira a tabela a seguir.

Bancos Valor de mercado em janeiro 2016 Valor de mercado em dezembro de 2016 Quanto ganhou em valor de mercado Bradesco R$ 100,04 bilhões R$ 160,81 bilhões R$ 60,76 bilhões Itaú Unibanco R4 150,48 bilhões 208,06 bilhões R$ 57,57 bilhões Santander R$ 57,20 bilhões R$ 110,48 bilhões R$ 53,27 bilhões Banco do Brasil R$ 41,16 bilhões R$ 78,22 bilhões R$ 37,06 bilhões

E em 2017?

Se no ano passado o desempenho dos bancos agradou aos investidores, este ano não deve ser diferente. Isso porque na última semana o Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) decidiu cortar a Selic em 0,75 ponto percentual, de 13,75% para 13%. Foi o terceiro corte seguido da taxa básica de juros.

Diante deste cenário, os analistas seguem otimistas e acreditam que até o final de 2017, a taxa básica de juros pode chegar em um dígito. E são nessas reduções da Selic que os bancos podem ganhar, apesar da redução de juros diminuir o spread bancário, a longo prazo ele também ajuda na concessão de mais crédito.