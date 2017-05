B3 prevê concluir integração BM&FBovespa/Cetip em 18 meses

São Paulo – A B3 pode concluir a integração operacional entre BM&FBovespa e Cetip em até 18 meses, disse nesta segunda-feira o diretor financeiro e de relações com investidores, Daniel Sonder.

O executivo afirmou também que o grupo manterá até o terceiro trimestre a política de distribuir o equivalente a 50 por cento do lucro na forma de dividendo.

“A partir do quarto trimestre poderemos considerar se elevaremos esse percentual”, disse Sonder em teleconferência com analistas sobre os resultados do primeiro trimestre.