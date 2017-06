B3 lança índice de commodities para mercado brasileiro

São Paulo – A B3, empresa resultante da combinação de atividades entre a BM&FBovespa e a Cetip, lançou junto à S&P Dow Jones nesta quinta-feira o Dow Jones/BM&F Commodity Index, primeiro índice projetado para ser uma medida ampla do mercado brasileiro de futuros de commodities.

Com ênfase na diversificação, alcançada por meio de uma abordagem de ponderação equitativa, o índice inclui contratos futuros de commodities listados na B3, informou a bolsa em nota.

A composição do índice é determinada anualmente e rebalanceada trimestralmente. Para 2017, as commodities elegíveis são: Açúcar Cristal (ACF), Boi Gordo (BGI), Café Arábica (ICF e KFE), Etanol Hidratado (ETH), Milho (CCM), Ouro (OZ1), Petróleo (WTI) e Soja (SJC e SFI).

De acordo com a metodologia de rebalanceamento, o cálculo atual do índice não inclui os contratos de Açúcar Cristal e de Café Arábica 6/7 (KFE).

“Este lançamento faz parte da nossa estratégia para o desenvolvimento do mercado de derivativos de commodities no Brasil. A parceria com a S&P DJI neste novo índice reforçará a posição da B3 no exterior por meio da distribuição global do indicador”, disse o Diretor de Desenvolvimento de Mercados e Clientes da B3, Fabio Dutra.

O lançamento foi realizado durante o Seminário Perspectivas para o Agribusiness em 2017 e 2018, realizado pela B3 e pelo Ministério da Agricultura.