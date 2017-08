B3 cancela registro para negociação de ações da J.B Duarte

São Paulo – A Indústrias J.B Duarte foi notificada pela B3 do cancelamento do registro para negociação de ações, mas já está em conversas com a diretoria da bolsa paulista para tentar reverter a decisão, de acordo com fato relevante divulgado nesta sexta-feira.

A companhia ainda esclarece que o “eventual cancelamento do registro de negociação na B3 não implica no cancelamento do registro da J.B Duarte como companhia aberta na CVM”, conforme o documento.

Entre 24 de agosto e 22 de setembro, as ações emitidas pela J.B Duarte serão negociadas exclusivamente por meio de leilão, com fechamento de negócios apenas ao fim da sessão, informou a empresa, citando ofício da B3.