B3: 13% das empresas divulgam seus relatórios de sustentabilidade

A B3 divulgou hoje o primeiro levantamento do programa para incentivar a divulgação de relatórios de sustentabilidade pelas empresas listadas, o chamado “Relate ou Explique para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)”.

Do total de 443 empresas listadas, 147, ou seja, 33%, responderam a pesquisa, sendo que 60 informaram que já fazem o relatório usando os critérios ODS, ou 13% do total, e 87, ou 20%, explicaram por que não.

A grande maioria, 296 companhias, ou 67% não respondeu.

O levantamento foi feito entre 24 de julho e 1º de setembro.

A pesquisa faz parte dos esforços da B3 para estimular as empresas listadas a publicar relatórios de sustentabilidade ou integrado levando em conta os ODS, um conjunto de 17 objetivos globais definidos em 2015 pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Das 60 empresas que estão levando em conta os ODS em seus relatórios, 7 disseram que estão elaborando seus relatórios levando em conta os ODS e 36 empresas que pretendem ou estão avaliando a possibilidade de ter os ODS em seus relatórios de sustentabilidade ou integrados.

Das 87 que explicaram por que ainda não usam, 36, ou 41%, disseram que pretendem ou estão avaliando a possibilidade de adotar os critérios.

Outras 17, ou 20%, dizem que o assunto não está em suas prioridades, 11, ou 10%, reclamaram do custo 7, ou8%, afirmam que estão já elaborando a prestação de contas e 6, ou 5% disseram não conhecer os ODS.

Os resultados mostram que quase um quarto das empresas listadas vê valor nessa iniciativa e estão levando em conta os ODS na gestão, apesar do lançamento recente dos objetivos, em 2015, afirma Sonia Favaretto, diretora de Imprensa, Sustentabilidade, Comunicação e Investimento Social da B3.

“É certo que temos muito a avançar, mas para o primeiro ano da iniciativa podemos ver que essa agenda da ONU está ganhando força no mercado.”

Este primeiro resultado mostra que há uma parte significativa das empresas listadas que já estão atentas a esses desafios, afirma a diretora da Global Reporting Initiative (GRI) Brasil, Glaucia Terreo. Discussões importantes serão realizadas durante alguns workshops nos próximos meses, diz Graucia

A iniciativa da B3 em parceria com a GRI tem o objetivo de fomentar o entendimento dos ODS e sua incorporação progressiva à estratégia empresarial.

A pesquisa será anual e é alinhada com o papel da B3 em desenvolver e aperfeiçoar o mercado de capitais no país, ao incentivar as boas práticas de transparência e de gestão entre as empresas listadas, afirma a bolsa em comunicado.

O resultado completo do “Relate ou Explique para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável” está no banco de dados no site da B3 com os links para os relatórios das empresas, as explicações das que ainda não adotam a prática e as que não deram resposta.

