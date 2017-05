Azul decola na Bolsa após reverter prejuízo

São Paulo — As ações da Azul começaram a semana em disparada, depois de a empresa anunciar que lucrou 55,3 milhões de reais no primeiro trimestre do ano, revertendo o prejuízo de 66,9 milhões de reais do mesmo intervalo de 2016. É a primeira vez que a companhia aérea divulga seu balanço financeiro, depois de abrir capital, no início de abril.

Durante a manhã, os papéis preferenciais da Azul chegaram a subir 5,7% na bolsa brasileira, negociados a 26,69 reais cada um, na máxima do dia. Desde o começo de maio, as ações acumulam ganhos de quase 9,5%.

Na Bolsa de Nova York (Nyse), os recibos de ações subiam em torno de 3%, negociados na casa dos 24 dólares.

Resultados

De janeiro a março, a Azul teve 1,9 bilhão de reais em receita líquida. O valor é 12% maior do que o registrado nos primeiros meses do ano passado.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) aumentou 36%, também em comparação ao primeiro trimestre de 2016, e chegou a 562,2 milhões de reais.

O resultado financeiro ficou negativo em 156,5 milhões de reais, ante 75 milhões de reais negativos entre janeiro e março de 2016.

Para 2017, a companhia projeta um aumento entre 1% e 2% as decolagens, além do crescimento de 11% a 13% da oferta de assentos (ASK) com a substituição de aeronaves menores pelo modelo A320neo.