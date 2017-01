Austrália prevê queda no preço do minério de ferro em 2 anos

Sydney – A Austrália estimou nesta segunda-feira um declínio forte no preço do minério de ferro, a mais importante commodity de exportação do país, ao longo dos próximos dois anos, para um nível bem abaixo dos atuais preços de mercado.

O Departamento da Indústria, Inovação e Ciência australiano prevê que o preço do minério de ferro vai ficar em 51,60 dólares a tonelada em média neste ano e cair para 46,70 dólares em 2018.

O nível atual do preço no mercado à vista é de cerca de 80 dólares, o dobro de um ano atrás. O departamento previu preço de 44,10 dólares em 2016.

O órgão afirmou que o aumento no preço da commodity está sendo causado por um aumento temporário na produção de aço da China e negócios especulativos na China com minério de ferro que não vão durar.

“O rali reflete uma combinação de motivadores fundamentais e negociação especulativa”, disse o departamento em documento. “Entretanto, com a provável moderação destes fatores ao longo do período, o preço do minério de ferro ainda deve mostrar queda.”

O departamento também cortou suas previsões para exportações da commodity em 2 por cento, para 832,2 milhões de toneladas no ano fiscal de 2016-2017. Apesar disso, a projeção ainda indica um aumento de 5,9 por cento na comparação anual. A Austrália é o maior produtor mundial de minério de ferro.

Enquanto isso, ainda segundo o departamento, o preço do carvão metalúrgico, uma das commodities de melhor performance no ano passado, deve subir em 59 por cento em termos de contrato este ano, para uma média de 182,20 dólares a tonelada.