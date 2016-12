As small caps que terminaram 2016 (bem) acima do Ibovespa

São Paulo — Os investidores da Bolsa não podem reclamar de 2016. Depois de três anos no vermelho, o Ibovespa fechou o ano com ganhos de quase 39%. Foi a maior alta registrada desde 2009, quando o principal índice do mercado brasileiro avançou 82,6%.

Paralelo a esse crescimento, algumas ações de empresas com menor liquidez e valor de mercado, as chamadas small caps, chamam a atenção por entregar ganhos bem superiores ao do Ibovespa.

A Magazine Luiza, por exemplo, registrou crescimento de mais de 500% nos últimos 12 meses. As ações da varejista terminaram o ano negociadas a 106,14 reais cada uma. Abaixo, você vê outras 21 small caps que deixaram o Ibovespa para trás em 2016.