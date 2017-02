As small caps que começaram o ano batendo o Ibovespa

São Paulo — O ano começou bem para as empresas do Ibovespa — que acumularam ganhos de mais de 7% em janeiro —, mas ainda melhor para as chamadas small caps. No período, o índice da Bolsa que reúne empresas com menor liquidez e valor de mercado registrou alta de pouco mais de 11%.

No total, 33 small caps bateram o desempenho do Ibovespa no último mês. A PDG, por exemplo, teve alta de mais de 200% no período. A forte valorização dos papéis pode estar ligada à mudanças nas perspectivas para o setor da construção civil, com a redução da taxa básica de juros, ou mesmo a um movimento especulatório. As ações fecharam janeiro negociados na casa dos 3,50 reais cada uma.

O Banrisul também viu suas ações valorizarem mais de 50%. Os papéis foram impactados pela notícia, veiculada pelo jornal Valor Econômico, de que o banco está na lista de ativos que o governo do Rio Grande do Sul pretende vender para melhorar a situação financeira do Estado. No final do período, cada papel da companhia era negociado a 15,75 reais.

Abaixo, você confere a lista completa das small caps com ganhos maiores que o do Ibovespa.