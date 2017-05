As moedas digitais que valem mais de US$ 1 bi, além da bitcoin

São Paulo — A bitcoin voltou ao centro das atenções recentemente, depois de acumular ganhos de mais de 130% em cinco meses, quebrar recordes históricos e atingir mais de 37 bilhões de dólares em valor de mercado (entenda algum dos motivos da valorização).

A famosa moeda digital, no entanto, não está sozinha. Depois de 2009, ano em que a bitcoin foi criada, outras centenas de criptmoedas foram desenvolvidas. Até agora, nenhuma delas conseguiu atingir o tamanho da bitcoin, mas seis delas já ultrapassam 1 bilhão em valor de mercado.

A mais conhecida das irmãs caçulas da bitcoin é a ether. Lançada em 2015, a moeda que funciona com uma tecnologia própria chamada Ethereum, acumula ganhos de 2300% desde o começo do ano. Seu valor de mercado, atualmente, ultrapassa os 19 bilhões de dólares com cada unidade cotada na casa dos 200 dólares.

Veja abaixo a lista completa das criptmoedas que têm mais de 1 bilhão de dólares em valor de mercado.