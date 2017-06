As empresas que mais perderam valor em maio

São Paulo — O Itaú Unibanco viu seu valor de mercado encolher 17,63 bilhões de reais em maio. O banco foi a companhia que mais perdeu valor no período, de acordo com cálculos da empresa de serviços financeiros Economatica.

Em termos simples, o valor de mercado é obtido ao multiplicar o número de ações que uma empresa tem pelo valor dos papéis. No último mês, os papéis ordinários do Itaú registraram perdas de 5,48%. Já os preferenciais, tiveram baixa de 9,43%.

No mesmo período, o Ibovespa teve queda acumulada de 4,12%, pressionado principalmente pela instabilidade política gerada após a delação dos donos da JBS, que pode comprometer o futuro do presidente Michel Temer.

A JBS, cujas ações desvalorizaram mais de 21% no mês, teve a 6° maior perda de valor entre as empresas listadas na bolsa. Em maio, o valor de mercado do frigorífico passou de 27,93 bilhões de reais para 22,02 bilhões de reais — redução de 5,91 bilhões de reais.

Abaixo, você encontra a lista completa das companhias que mais perderam valor em maio.