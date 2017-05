As empresas que mais perderam valor em abril

São Paulo — A Vale liderou em abril o ranking das empresas listadas na Bolsa que mais perderam valor de mercado. A companhia terminou o mês valendo 139,18 bilhões de reais — 11,22 bilhões de reais a menos do que o registrado no final de março.

Em termos simples, o valor de mercado de uma empresa é obtido ao multiplicar o número de ações que ela tem na bolsa pelo valor dos papéis.

Em segundo lugar na lista aparece a Petrobras. No último mês, o banco perdeu quase 8,8 bilhões de reais em valor de mercado.

Na tabela abaixo, você encontra as 20 companhias com maior queda no valor de mercado em abril. Os números fazem parte de um levantamento produzido pela consultoria Economatica, a pedido de EXAME.com.