As empresas que mais perderam valor de mercado em 2016

São Paulo — A Ambev termina 2016 no primeiro lugar do ranking das empresas que mais perderam valor de mercado. A fabricante de bebidas começou o ano valendo 279 bilhões de reais, mas, em 12 meses, viu seu valor encolher para 254 bilhões de reais. Em termos simples, o valor de mercado de uma companhia é a soma do preço de todas as suas ações.

A empresa, que ainda detém o título de mais valiosa da Bolsa, sofreu os impactos da crise financeira e a redução do consumo dos brasileiros. Com resultados mais fracos que os esperados pelos investidores, seus papéis foram derretendo aos poucos. No ano, as ações da Ambev acumulam perdas de mais de 5%.

Abaixo você encontra a lista das 20 empresas que ficaram menos valiosas em 2016. Os números são de um levantamento da consultoria Economatica, feito a pedido de EXAME.com.