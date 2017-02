As empresas que mais ganharam valor de mercado em janeiro

São Paulo — A Vale liderou em janeiro o ranking das empresas listadas na Bolsa que mais ganharam valor de mercado. A companhia terminou o mês valendo 162,6 bilhões de reais — 34,8 bilhões de reais a mais do que o registrado no final de 2016.

Em termos simples, o valor de mercado de uma empresa é obtido ao multiplicar o número de ações que ela tem na bolsa pelo valor dos papéis. Em janeiro, os papéis preferenciais da Vale tiveram alta acumulada de quase 31%, enquanto os ordinários registraram ganhos de pouco mais de 25%.

A companhia foi beneficiada pela melhora das expectativas no setor, assim como o aumento do preço do minério de ferro no cenário internacional.

Veja na tabela abaixo as 15 companhias que se tornaram ainda mais valiosas no último mês. Os números são de um levantamento produzido pela consultoria Economatica, a pedido de EXAME.com.