As empresas que mais ganharam valor de mercado em abril

São Paulo — O Bradesco liderou em abril o ranking das empresas que mais ganharam valor de mercado. O banco terminou o mês valendo 200,75 bilhões de reais — 22,5 bilhões de reais a mais do que o registrado no final de março.

Em termos simples, o valor de mercado de uma empresa é obtido ao multiplicar o número de ações que ela tem na bolsa pelo valor dos papéis. Em abril, as ações preferenciais do Bradesco registraram alta de quase 3,3%. Já as ordinárias acumularam ganhos de 1,6% no período.

No último dia 27, o banco informou ao mercado que seu lucro líquido no primeiro trimestre do ano foi de 4,648 bilhões de reais — 13% mais do que no mesmo período do ano passado.

Também pesou a favor das instituições financeiras a decisão do Bacen de cortar 1 ponto percentual da Selic. A perspectiva é de que, com a queda dos juros, a concessão de crédito aumente e a inadimplência diminua.

Veja na tabela abaixo as 20 companhias que se tornaram ainda mais valiosas no último mês. Os números são de um levantamento produzido pela consultoria Economatica, a pedido de EXAME.com.