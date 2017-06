As empresas que ficaram mais valiosas apesar da crise de Temer

São Paulo – A crise política que se instaurou no país após a delação dos executivos da JBS impactou a Bolsa no mês de maio. No mês passado, o principal índice da Bolsa fechou em queda de 4,12%. Mas nem todas as empresas registraram desvalorização.

Apesar da instabilidade, alguns papéis tiveram bom desempenho na B3 e algumas companhias viram seu valor de mercado aumentar. A pedido de EXAME.com, a consultoria Economatica apontou as empresas que mais se valorizaram no mês passado.

No topo do ranking está a Ambev, a gigante do setor de bebidas, viu seu valor de mercado aumentar em 7 bilhões de reais, ficando em 293,80 bilhões de reais.

No primeiro trimestre deste ano, a companhia teve lucro líquido de 2,316 bilhões de reais, uma queda de 20,1% frente ao mesmo período do ano passado.

Quem também viu seu valor de mercado aumentar foi a Fibria. Em maio, a companhia ganhou 4,25 bilhões de reais e alcançou 20.53 bilhões de reais. No começo do mês, a empresa reajustou os preços de celulose vendida na América do Norte, Europa e Ásia.

A companhia elevou os preços do produto na América do Norte e Europa em 40 dólares e para a Ásia o reajuste foi de 20 dólares.

No terceiro lugar da lista está a BRF. A companhia ganhou 2,82 bilhões de reais fechando maio com 34,61 bilhões de reais. Confira a lista abaixo.