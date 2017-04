As empresas latinas que mais perderam valor neste ano

São Paulo — Entre as companhias da América Latina com capital aberto, a Petrobras foi a que mais perdeu valor de mercado no ano. Desde o começo de 2017, a brasileira se tornou 6,4 bilhões de dólares menos valiosa. Em termos simples, o valor de mercado de uma empresa é obtido ao multiplicar o número de ações pelo valor dos papéis.

As mudanças na gestão da petroleira, implementadas desde o ano passado, continuam agradando os investidores, mas não foram suficientes para segurar o preço dos papéis. As ações ordinárias da Petrobras acumulam perdas de mais de 16% no ano, enquanto as preferenciais caíram cerca de 7%.

O Santander Brasil também se tornou menos valioso neste ano. No total, segundo os números da Economatica, o banco perdeu mais de 4 bilhões de dólares. No final de março, as ações da empresa desabaram na B3 após o anúncio de uma oferta pública secundária de units que pertenciam ao grupo de investimento Qatar Holding.

Abaixo, você encontra as 15 latinas que mais perderam valor de mercado em 2017. Os dados são de um levantamento da Economatica realizado a pedido de EXAME.com.