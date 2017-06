As empresas brasileiras mais negociadas nos EUA

São Paulo — O interesse dos investidores por ADRs (American Depositary Receipts) brasileiros aumentou em 2017. De acordo com um levantamento da Economatica, 1,3 bilhão de dólares é movimentado, todos os dias, com recibos de ações brasileiros nos Estados Unidos. O montante é 27% maior do que a média diária registrada em 2016.

Entre as brasileiras que são negociadas em Nova York, a Vale é a que apresenta o maior volume diário. Até o início desta semana, os ADRs da mineradora movimentaram 273,4 milhões de dólares por dia.

A Petrobras, que era a mais negociada entre 2014 e 2016, agora ocupa o segundo lugar. Diariamente, os recibos da empresa movimentam 214,8 milhões de dólares.

O Itaú Unibanco é a terceira melhor posicionada, com 155,4 milhões de dólares movimentados por dia. Na quarta posição, aparece a Ambev, com 119,5 milhões de dólares por dia, seguida pelo Bradesco, com 119 milhões de dólares.

Veja abaixo o ranking e o desempenho de cada ADR no ano.