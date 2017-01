As construtoras que ficaram mais valiosas desde o começo de 2017

São Paulo — Os investidores da bolsa brasileira voltaram a se animar com as construtoras. Nas primeiras sessões do ano, as ações do setor registraram altas expressivas e uma das companhias, a PDG, chegou a ver seus papéis dispararem mais de 100%.

A grande aposta do mercado é que as vendas de imóveis no país, paralisadas com o cenário de retração econômica, sejam retomadas com a queda nos juros. Recentemente, o Banco Central anunciou a redução de 0,75 ponto percentual na Selic e analistas já estimam que a onda de cortes continue até o final do ano.

Os riscos do setor, no entanto, não são poucos. Algumas empresas, como a própria PDG, enfrentam uma situação financeira delicada. Investidores chegam a especular que um plano de recuperação judicial será apresentado em breve. A companhia nega e diz que estuda outras formas de melhorar as contas.

Mais valiosas

Entre as empresas de construção civil, a Cyrela é a que registrou o maior acréscimo de valor desde o começo de 2017. Na última terça-feira (17), a companhia apresentou a prévia dos dados operacionais do quarto trimestre. No período, as vendas líquidas contratadas aumentaram 29% em relação ao último trimestre de 2015.

Abaixo você encontra as empresas do setor que mais ganharam valor de mercado desde o começo de janeiro. Os números são de um levantamento da Economatica produzido a pedido de EXAME.com.