As brasileiras que estão brilhando na bolsa de Nova York

São Paulo – Entre as empresas da América Latina listadas na Bolsa de Nova York, as brasileiras foram destaque no ano passado. É o que aponta um levantamento realizado pela consultoria Economatica.

Em 2016, as ADRs (recibos de ações) da CSN foram as que tiveram melhor rentabilidade, de 210,20%. No período, o volume financeiro médio diário da companhia na Nyse foi de 6,30 milhões de dólares.

O segundo melhor desempenho foram das ADRs da Vale, que tiveram retorno de 168,07%, com volume médio diário de 48,11 milhões de dólares.

Além do Brasil, a lista abaixo aponta as ADRs de Peru, Argentina e Chile. Vale destacar que a Economatica considera apenas os recibos de ações que tiveram volume médio diário anual em 2016 acima de 1 milhão de dólares. Confira.