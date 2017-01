As ações que vão pagar mais dividendos em 2017

São Paulo — As ações da Comgás devem pagar os maiores dividendos em 2017. Segundo um levantamento realizado pela Economatica, a empresa foi a que melhor remunerou seus acionistas em 2016 — e a que tem mais condições de repetir o feito neste ano.

Para chegar à essa conclusão, a consultoria analisou alguns pontos. O primeiro deles é o chamado dividend yield. Esta taxa indica quanto o acionista ganhou no último ano com dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) sobre o valor do papel.

Também foi considerado o lucro das companhias nos nove primeiros meses de 2016. Só entraram na conta as empresas que lucraram, no mínimo, 90% do valor registrado em 2015. A Economatica considera que as empresas que se encaixam nesse critério têm condições de repetir o mesmo desempenho na distribuição de dividendos e JCP’s ocorrido em 2016.

Abaixo, você encontra as 10 ações que devem ser mais generosas na repartição do “bolo” com os acionistas neste ano

1ª Comgás

Empresa Comgás Ação CGAS5 Dividend Yield 25,75% Aumento do lucro líquido entre 2015 e 2016 109,80% Desempenho da ação em 2016 57,88%

2ª Qualicorp

Empresa Qualicorp Ação QUAL3 Dividend Yield 8,80% Aumento do lucro líquido entre 2015 e 2016 145,60% Desempenho da ação na Bolsa em 2016 51,44%

3ª Fleury

Empresa Fleury Ação FLRY3 Dividend Yield 6,87% Aumento do lucro líquido entre 2015 e 2016 143,30% Desempenho da ação na Bolsa em 2016 138,48%

4ª Par Corretora

Empresa Par Corrretora Ação PARC3 Dividend Yield 6,51% Aumento do lucro líquido entre 2015 e 2016 112,70% Desempenho da ação na Bolsa em 2016 49,24%

5ª Smiles

Empresa Smiles Ação SMLE3 Dividend Yield 6,42% Aumento do lucro líquido entre 2015 e 2016 104,50% Desempenho da ação na Bolsa em 2016 38,33%

6ª Cosan

Empresa Cosan Ação CSAN3 Dividend Yield 5,64% Aumento do lucro líquido entre 2015 e 2016 128,70% Desempenho da ação na Bolsa em 2016 62,33%

7ª Sanepar

Empresa Sanepar Ação SAPR4 Dividend Yield 5,19% Aumento do lucro líquido entre 2015 e 2016 106,70% Desempenho da ação na Bolsa em 2016 267,60%

8ª Marcopolo

Empresa Marcopolo Ação POMO4 Dividend Yield 4,78% Aumento do lucro líquido entre 2015 e 2016 263,10% Desempenho da ação na Bolsa em 2016 55,26%

9ª CCR

Empresa CCR Ação CCR03 Dividend Yield 4,44% Aumento do lucro líquido entre 2015 e 2016 176,60% Desempenho da ação na Bolsa em 2016 33,19%

10ª Alpargatas