As ações que valorizaram mais de 100% em 2016

São Paulo —Do começo do ano para cá, 16 ações negociadas na Bolsa registraram ganhos de mais de 100%, segundo levantamento da consultoria Economatica.

Na lista das maiores valorizações, o primeiro lugar é da Magazine Luiza, cujos papéis acumulam alta de quase 500%. No ano, a ação movimentou 7,47 milhões de reais em média por dia.

O desempenho da varejista em 2016 é bem diferente do registrado no ano passado, quando a Magazine Luiza teve queda acumulada de 70,46%.

Em segundo e terceiro lugar no ranking, aparecem as ações da Eletrobras, com ganhos de 287%, e as da Sanepar, que valorizaram 253,9%. Em 2015, o retorno dos papéis da Eletrobras foi de -0,69%, enquanto o da Sanepar foi de -36%.

Cinco dos 16 papéis com maior valorização são de companhias siderúrgicas. As ações preferenciais da Gerdau Metalurgia acumularam a maior alta no setor, de 176,23%. Veja abaixo a lista completa.