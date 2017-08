As ações que subiram e as (poucas) que caíram em agosto

São Paulo — Agosto não foi o “mês do desgosto” na bolsa brasileira. O Ibovespa terminou o período com alta acumulada de 7,46% — o melhor desempenho mensal desde outubro de 2016, quando o índice registrou ganhos na casa dos 11%.

A temporada de balanços e o pacote de privatizações anunciado pelo governo marcaram o mês. As ações da Eletrobras — um dos 57 ativos que devem ser desestatizados em breve — foram um dos que registram os maiores ganhos no período. Os papéis ordinários encerraram o mês com alta acumulada de 30,52%.

A maior alta, no entanto, foi da Usiminas. A companhia foi favorecida pelo reajuste no preço do aço, divulgado em julho, e pelos resultados financeiros.

No segundo trimestre do ano, a siderúrgica teve lucro de 176 milhões de reais no segundo trimestre, revertendo o prejuízo de 123 milhões de reais apurado no mesmo período do ano passado. Em agosto, os papéis da companhia acumularam ganhos de 33,2%.

Empresa Ativo Preço Variação em agosto Usiminas USIM5 R$ 6,89 33,27% Eletrobras ELET3 R$ 17,62 30,52% Estácio ESTC3 R$ 25,81 26,52% Fibria FIBR3 R$ 41,79 26,33% Suzano SUZB5 R$ 17,50 24,82% Eletrobras ELET6 R$ 20,53 23,16% Kroton KROT3 R$ 17,97 20,02% Natura NATU3 R$ 29,50 17,76% Bradespar BRAP4 R$ 26,88 16,46% BRF BRFS3 R$ 42,52 15,17%

Na outra ponta da lista, aparecem os papéis da Cielo. A empresa de meios de pagamento divulgou seus números logo no início do mês e os resultados não animaram o mercado.

O lucro da companhia no segundo trimestre ficou estabilizado na casa de 1 bilhão de reais, mas abaixo da estimativa de analistas. Só no pregão seguinte à divulgação, os papéis da Cielo recuaram 5%. No acumulado do mês, os papéis amargaram queda de 14%.