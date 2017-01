As ações que mais subiram e caíram em janeiro

São Paulo — O ano de 2017 começou bem para os investidores da Bolsa. Em janeiro, o Ibovespa acumulou ganhos de 7,4%.

O corte na Selic, anunciado na segunda semana do mês pelo Banco Central, foi um dos fatores que mais impactaram o desempenho do índice no período. Donald Trump, que assumiu a Presidência dos Estados Unidos no último dia 20, também influenciou o mercado brasileiro.

Quem subiu

A maior parte dos papéis que compõem o Ibovespa fechou o mês com ganhos. No período, quem registrou a maior alta foi a Bradespar, que viu suas ações valorizarem mais de 40%.

A holding investe boa parte de seu capital em ações da Vale, que no começo do mês foi beneficiada pelo aumento dos preços do minério de ferro no mercado externo.

Empresa Ativo Variação em janeiro Preço BRADESPAR BRAP4 40,07% R$ 20,80 VALE VALE5 30,89% R$ 30,55 USIMINAS USIM5 28,05% R$ 5,25 CYRELA REALT CYRE3 26,10% R$ 12,95 VALE VALE3 25,31% R$ 32,18 BR MALLS PAR BRML3 22,76% R$ 14,67 RUMO LOG RUMO3 22,15% R$ 7,50 CEMIG CMIG4 18,55% R$ 9,14 COPEL CPLE6 17,51% R$ 32,15 GERDAU MET GOAU4 17,08% R$ 5,62

Quem caiu

Das 59 ações que fazem parte do Ibovespa, 13 registraram perdas no período. Os papéis ordinários da Eletrobras, que estrearam no índice neste mês, foram os que tiveram a maior queda. No período, os papéis recuaram quase 9%.

Quem também fechou janeiro no vermelho foram as ações das exportadoras como Klabin, Fibria e Suzano. Isso porque a maior parte da receita dessas companhias é em dólar, moeda que depreciou pouco mais de 3% no período.