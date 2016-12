As ações que mais caíram e subiram em 2016

São Paulo — O Ibovespa encerrou 2016 com ganhos acumulados de quase 39%, depois de três anos consecutivos no vermelho. Na sessão desta quinta-feira (29), a última do ano, o principal índice fechou em alta de 0,75%. Em dezembro, a bolsa brasileira registrou queda de 2,7%.

Neste ano, as ações brasileiras se beneficiaram, sobretudo, do aumento dos preços das commodities. Também pesou a favor do mercado as mudanças no cenário político e a redução do clima de incerteza em relação à economia do país.

Quem brilhou em 2016

A maior parte dos papéis que compõem o Ibovespa fechou o ano com ganhos. No período, quem registrou a maior alta foi a Bradespar, que viu seus papéis valorizarem quase 200%.

O grupo, que tem como maior ativo uma participação na Vale, foi beneficiada pela alta das commodities metálicas. A subida dos preços também impulsionou os papéis da Gerdau, da CSN, da Usiminas e da própria Vale.

Empresa Ativo Variação em 2016 Preço Bradespar BRAP4 199,92% R$ 15,18 Metalúrgica Gerdau GOAU4 189,16% R$ 4,77 CSN CSNA3 171,25% R$ 10,82 Usiminas USIM5 164,52% R$ 4,07 Gerdau GGBR4 133,32% R$ 10,77 Vale VALE5 130,69% R$ 23,80 Petrobras PETR4 121,94% R$ 14,78 Banco do Brasil BBAS3 98,49% R$ 27,69 Vale VALE3 98,24% R$ 26,68 Petrobras PETR3 97,67% R$ 16,98

Quem desapontou em 2016

Apenas 9 das 58 ações que compõem o Ibovespa fecharam o ano no vermelho. De todos os papéis, os ordinários da Embraer tiveram o maior tombo no período. Desde janeiro, as ações desvalorizaram cerca de 47%.

Um dos fatores que explica o recuo das ações da companhia é a baixa do dólar, que fechou o ano em queda de 17,69%. Como a maior parte das receitas da Embraer é dolarizada, a empresa sofre toda vez em que o real se valoriza.

O dólar desvalorizado também impactou o desempenho de outras exportadoras, como Fibria, Klabin e Suzano.